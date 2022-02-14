"Я не стану сером Алексом Фергюсоном, не турбуйтесь. Півтора року – великий термін у футболі. Наша гармонія допомагає: з 20 останніх матчів ми виграли 18 та програли один РБ Лейпциг, коли нам нічого не було потрібно. Я знаю хлопців, іноді вони розчаровані тим, що отримують мало ігрових хвилин. На решту просто неможливо скаржитися – фізіотерапевти, спортивна наука, всі готові допомогти. Тож їм нема на що скаржитися.

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Все-таки у перемозі чи поразці є елемент випадковості, ти не знаєш, що станеться. Ми разом, щоб вигравати та широко посміхатися. Із сумним обличчям неможливо вийти на топ-рівень. Решта не так важливо. Ми працюємо, щоб пророкувати, що станеться, але ніхто не знає нічого. Ми тренуємось, щоб показувати максимум. Можна відпрацьовувати оборону на кутових, але пропустити з кутового. Важливо намагатися показувати максимум і не мати жалю", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Нагадаємо, Хосеп очолив Сіті влітку 2016-го, а його нинішня угода з "містянами" завершується влітку 2023 року. За період своєї роботи Гвардіола виграв 3 трофеї АПЛ, Кубок Англії, 4 Кубка англійської ліги та 2 Суперкубка Англії.

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