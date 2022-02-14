Тренерський штаб "містян" на чолі з Хосепом Гвардіолою визначився з обоймою гравців, які зможуть зіграти у матчі плей-офф найпрестижнішого євротурніру.

Як відомо, вже завтра, 15 лютого, стартує 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з матчів лісабонський Спортінг прийматиме Манчестер Сіті. На поєдинок проти "левів" Хосеп Гвардіола візьме з собою 22 гравці, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Потрапив до обойми обраних і наш легіонер Олександр Зінченко. Українець вдало провів поєдинок 25-го туру АПЛ проти Норвіча, чим заслужив місце в заявці.

Повний перелік гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Сіран Слікер.

Захисники: Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Емерік Ляпорт, Жоау Канселу, Люк Мбете.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва, Фернандінью, Ріяд Марез, Філ Фоден, Джеймс Макейті, Ромеу Лавіа.

Нападники: Кайкі, Ліам Ділеп.

Нагадаємо, поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

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