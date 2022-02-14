"Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один РБ Лейпциг, когда нам ничего не было нужно. Я знаю парней, иногда они разочарованы тем, что получают мало игровых минут. На остальное просто невозможно жаловаться – физиотерапевты, спортивная наука, все готовы помочь. Поэтому им не на что жаловаться.

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Все-таки в победе или поражении есть элемент случайности, ты не знаешь, что произойдет. Мы вместе, чтобы выигрывать и широко улыбаться. С грустным лицом невозможно выйти на топ-уровень. Остальное не столь важно. Мы работаем, чтобы предсказывать, что произойдет, но никто не знает ничего. Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум и не жалеть", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Хосеп возглавил Сити летом 2016-го, а его нынешнее соглашение с "горожанами" завершается летом 2023 года. За период своей работы Гвардиола выиграл 3 трофея АПЛ, Кубок Англии, 4 Кубка английской лиги и 2 Суперкубка Англии.

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