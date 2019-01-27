"Я не буду сидеть в соцсетях", – Соль поделился впечатлениями от первого этапа зимних сборов Динамо

Новоиспеченный форвард Динамо Фран Соль подвел итоги первой проведенной недели в киевском клубе.

"Сегодня прошла неделя с момента моего перехода в Динамо. До этого у меня был напряженный период, после которого я все еще отхожу. Мне нужно было привести в порядок свои чувства. В конечном итоге все сложилось, как я и хотел.

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Слава Богу. Спасибо моим новым партнерам по команде. С ними мое моральное восстановление проходит легче. Я действительно ценю это. Теперь у меня четыре дня отдыха перед началом второго тренировочного сбора. Я не буду сидеть в соцсетях. Мне нужно отдохнуть мысленно и очистить свой разум, чтобы 30-го числа начать помогать этой большой команде забивать, как воин", – цитирует Соля dynamomania.

Напомним, Фран успел принять участие в двух спаррингах Динамо, но пока так и не смог отличиться дебютным голом.

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