"Я не розумію, що не так. Якщо я розумів раніше, то міг дати команді якусь пораду. Суть в тому, що це футбол, а Прем'єр-ліга – один з найскладніших чемпіонатів у світі.

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Треба грати обережніше, старанніше працювати, бути сильнішими у командному плані. Однак, я думаю, що ми все ж хороша команда. Вважаю, що другий тайм був набагато кращим, аніж перший. Ми повинні ретельно підготуватись до наступного матчу", – цитує Сілву Goal з посиланням на RMC Sport.

Зауважимо, Челсі в останніх шести матчах набрав лише 4 пункти. Такі результати опустили підопічних Лемпарда аж на 8 сходинку з 26 очками.

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