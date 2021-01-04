"Я не понимаю, что не так. Если я понимал раньше, то мог дать команде какой-то совет. Суть в том, что это футбол, а Премьер-лига – один из самых сложных чемпионатов в мире.

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Надо играть осторожнее, усерднее работать, быть сильнее в командном плане. Однако, я думаю, что мы все же хорошая команда. Считаю, что второй тайм был намного лучшим, чем первый. Мы должны тщательно подготовиться к следующему матчу", – цитирует Силву Goal со ссылкой на RMC Sport.

Заметим, Челси в последних шести матчах набрал всего 4 пункта. Такие результаты опустили подопечных Лэмпарда аж на 8 место с 26 очками.

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