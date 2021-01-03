"Я впевнений у своїй команді, але знаю, що ми повинні показати свій найкращий футбол, враховуючи рівень суперника. Це сильна, добре підготовлена ​​команда, вони не дуже багато пропускають, у них вдосталь небезпечних атакувальних гравців. Нам потрібно думати про себе і демонструвати свій максимум.

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В останніх кількох матчах нам не вдавалося це зробити і досягати потрібного результату, ми втратили очки. На щастя, до цього у нас була тривала безпрограшна серія, тому наше становище в таблиці АПЛ не здається плачевним, ми дуже близькі до четвірки лідерів. Це важливо і в психологічному плані, тому що нам потрібно знову почати перемагати", – цитує Лемпарда ВВС.

До слова, Челсі проходить через поганий період. Команда в останніх шести матчах АПЛ змогла набрати лише 4 очки, зазнавши чотирьох поразок. Британські ЗМІ рапортують, що клуб вже почав пошуки нового головного тренера.

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