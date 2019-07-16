"Я не розумів, чому усіх бентежить моя зачіска", – Шапаренко пояснив шокуючу зміну іміджу

Хавбек Динамо Микола Шапаренко розповів, чому підстриг своє довге волосся.

"Ще досі не звик до короткого волосся, машинально хочеться його поправляти, а поправляти вже немає чого.

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Багато людей мені радили підстригтися, а я не розумів, яке кому діло до моєї зачіски. Тепер прийшов час змінити імідж. Мабуть, подорослішав", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

До слова, у минулому сезоні Микола Шапаренко провів за Динамо 33 поєдинки в усіх турнірах, де забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

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