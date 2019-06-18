Одруження, зйомки у кліпах та теплі краї – як проводять відпустку гравці Динамо

"Футбол 24" промоніторив соцмережі та з'ясував, як же проходять останні дні відпустки у футболістів київського Динамо.

Вже за кілька днів у гравців Динамо завершується відпустка – 24 червня частина футболістів "біло-синіх", які не були задіяні в матчах національних збірних, повернуться до Києва. Решта прибудуть до столиці України на кілька днів пізніше, а вже 30 червня динамівці візьмуть курс на Австрію, де проведуть літній тренувальний збір.

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Гравці столичного клубу не втрачають нагоди відпочити, активно проводячи останні дні відпустки. До слова, дехто з динамівців наважився на кардинальні зміни в житті. Хто куди вирушив і чим займається – з'ясовував "Футбол 24".

Денис Бойко, який раніше відзначився зворушливим вчинком щодо юного фаната, попрямував у невідомому для нас напрямку.

Сідклей вирушив у рідні краї – цікаво, чи повернеться бразилець до Києва, враховуючи інтерес тамтешніх клубів?

Тамаш Кадар також відпочиває на батьківщині – угорський захисник для релаксу обрав озеро Балатон. Ви тільки зацініть татуювання брутального динамівця!

Лідер Динамо Віктор Циганков продовжує релаксувати на Мальдівах. Більше фото дивіться тут.

Сергій Булеца, який став одним із героїв переможного для України ЧС-2019, вирушив на берег турецький. Цікаво, що у тому ж готелі раніше "засвітились" Богдан Лєднєв та Микола Шапаренко. Буде весело?

А от Міккел Дуелунд про відпочинок тільки мріє. Данець перебуває на Євро U-21 у складі своєї збірної.

Віталій Миколенко, на якого націлився Мілан, відпочиває десь у теплих краях. Заслужив – 20-річний захисник став справжнім відкриттям минулого сезону!

Трохи мімішності і від молодого хавбека киян Дениса Янакова, який на правах оренди виступав за Арсенал.

Назарій Русин відвідав Польщу. Підтримував юнацьку команду на першості світу?

Фран Соль у Мадриді привчає ще зовсім маленького сина до музики.

Карлос Де Пена перевершив усіх – 27-річний уругваєць, який за кілька місяців у Динамо приємно вразив, одружився. Гірко!

Хоча гідну конкуренцію йому склав новачок Динамо Абдул Мохаммед Кадірі – ганський хавбек знявся у кліпі одного з місцевих реперів.

Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі