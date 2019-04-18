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Шапаренко таки зробив це – шокуюча зміна іміджу хавбека Динамо

14:32 499 Читать на русском
Шапаренко таки зробив це – шокуюча зміна іміджу хавбека Динамо
Микола Шапаренко / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко змінив імідж та шокував вболівальників.

Микола Шапаренко опублікував в Instagram фото своєї нової зачіски. Один з лідерів Динамо позбувся свого довгого волосся, яке встигло стати його візитівкою.

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Томаш Кендзьора вже встиг порівняти українця в коментарях із головним тренером Мілана Дженнаро Гаттузо.

Наступний матч Динамо проведе 24 квітня проти донецького Шахтаря. Початок о 18:30.

Теги
Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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