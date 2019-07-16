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"Я не понимал, почему всех волнует моя прическа", – Шапаренко объяснил шокирующую смену имиджа

10:10 47 Читати українською
"Я не понимал, почему всех волнует моя прическа", – Шапаренко объяснил шокирующую смену имиджа
Николай Шапаренко / Динамо

Хавбек Динамо Николай Шапаренко рассказал, почему подстриг свои длинные волосы.

"До сих пор не привык к коротким волосам, машинально хочется их поправлять, а поправлять уже нечего.

Шапаренко таки сделал это – шокирующая смена имиджа хавбека Динамо

Многие люди мне советовали подстричься, а я не понимал, какое кому дело до моей прически. Теперь пришло время сменить имидж. Видимо, повзрослел", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

К слову, в прошлом сезоне Николай Шапаренко провел за Динамо 33 поединка во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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