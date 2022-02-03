"Я дуже задоволений тим, як мене тут прийняли. Багато говорить, що я отримав 7-й номер, не очікував на це, і це було приємним сюрпризом. Сампдорія проявила великий інтерес до мене, і я дуже радий, що приєднався до цього клубу. Мені подобається команда, я дивився багато матчів. І, судячи з того, що я встиг побачити, місто мені теж подобається.

"Тренер Сампдорії – ідеальний варіант для Супряги", – екс-помічник Шевченка

Михайличенко? Я знаю, що він став тут чемпіоном і спробую його не розчарувати. У порівнянні з тією роллю, що була у нього, я більше швидкий форвард, який любить простір, але я думаю, що добре граю і на високих м'ячах, і зроблю все можливе, щоб бути корисним команді. Цілі? Я хотів би допомогти Сампдорії залишитися у Серії А, я зроблю для цього все можливе і намагатимусь забити якнайбільше голів", – цитує Владислава сайт генуезців.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо, італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця. Після 23-х турів Серії А новий клуб Супряги розташовується на 16-й сходинці.

"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема