"Я був помічником головного тренера СК Дніпро-1, який підвів його до основи. Було приємно бачити, що Владислав почав забивати дуже рано і стабільно. У нього хороша техніка, але насамперед його вибуховість та швидкість виконання.

Сампдорія презентувала Супрягу українською мовою

Порівняти його з якимсь нападником? На мій погляд, зарано, його ні з ким не порівняти, бо футбол в Україні дуже відрізняється від інших чемпіонатів. Тепер на нього чекає тест на зрілість. Думаю, він готовий грати відразу. Знайти тренера для молоді, такого як Джампаоло, ідеально для Супряги.

Коли я пішов з Дніпра-1, київське Динамо взяло його і він дебютував у Лізі чемпіонів. Його хотіли Болонья, Дженоа, можливо його трансферу завадили травми. Повторюся, зараз його час і він повинен довести Сампдорії, що все добре. Що хороші відгуки про нього останніми роками, не перебільшені", – цитує Ночентіні ClubDoria46.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо, італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця.

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