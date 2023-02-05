Головний тренер "ірисок" Шон Дайч підбив підсумок перемоги над Арсеналом (1:0) у 22 турі АПЛ. Це був його дебют.

"Все залежить від гравців, вони є для мене центром уваги. Цього тижня вони зробили багато. Мінімальна вимога – докласти максимум зусиль, ми це й побачили сьогодні. Гравці були у дуже неприємному становищі. Вірю, що ми можемо покращити свою гру.

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Це дає нам платформу для руху вперед. Цього тижня ми працювали багато. Хочу, щоб футболісти зрозуміли основи моєї гри. Мені подобаються ці перемоги з рахунком 1:0. Чесність гравців цього тижня була для нас неоціненною. Повинна бути база, з якої можна працювати. Наш план – перестати пропускати й забивати у ворота суперників.

Ми намагалися вмістити п'ять тижнів передсезонної підготовки в один. Дали гравцям багато інформації, вони її прийняли. Це відправна точка. Звісно, я поїду додому, думаючи про чудовий старт, але я не наївний. Ми повинні продовжувати працювати та вдосконалюватися", – цитує Дайча BBC.

Варто зауважити, що колишній керманич Бернлі став другим тренером в історії АПЛ, який здолав лідера у своєму дебютному матчі. Евертон завдяки тріумфу піднявся на 18 місце.

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