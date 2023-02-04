"Ми багато володіли м'ячем, але нам не вистачало цілеспрямованості та якості у завершальній третині поля. Ми створили багато моментів, але згодом пропустили. Суперник старався сповільнювати темп гри, а ми у цій зустрічі намагалися боротися.

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З кожною командою Евертон демонструє свої найкращі сторони – зріст та фізичну силу. Якщо ви хочете контролювати гру проти них, то повинні контролювати ці аспекти. Сьогодні ми цього не зробили. Нам потрібно було краще контролювати гру емоційно. Ми дозволили їм заробити так багато непотрібних штрафних ударів і це те, чого вони прагнуть.

Сьогодні я люблю своїх гравців набагато більше, ніж тиждень чи місяць тому. Легко бути поруч із кимось, коли він перемагає. Я все ще дуже пишаюся всіма цими гравцями – вони на це заслуговують. Зрозуміло, що наш шлях не буде встелений трояндами. Буде непросто, і нам доведеться зібратися з силами і грати набагато краще, ніж сьогодні", – сказав Артета в ефірі ВВС.

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