Де Дзерби, сменивший Грэма Поттера в сентябре 2022 года, помог "чайкам" занять шестое место в прошлом сезоне и впервые в истории вывел команду в еврокубки. Сейчас Брайтон занимает восьмое место в Премьер-лиге, команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Заработанный пенальти Мудриком в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 3:2

"Обычно я работаю, чтобы быть счастливым и получать удовольствие, и в Брайтоне я чувствую себя очень хорошо. Мы общаемся о новом контракте, но пока только общаемся, не более. В конце сезона мы обсудим, сходятся ли наши цели. Если они будут схожими, я останусь. Для меня большая честь работать в Брайтоне. Я не пытаюсь найти более статусный клуб. Самое важное для меня – отдаваться на все сто, работать с хорошей командой и хорошими игроками. Для меня важно поставить серьёзную цель", – цитирует Де Дзерби ВВС.

Действующий контракт экс-тренера Шахтёра с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года.

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве