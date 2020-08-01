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"Я не міг у це повірити": екс-гравець збірної Аргентини – про виступи разом із Шевченком

11:08 - Читать на русском
"Я не міг у це повірити": екс-гравець збірної Аргентини – про виступи разом із Шевченком
Факундо Бертольйо / фото із відкритих джерел

Колишній півзахисник Динамо  Факундо Бертольйо пригадав гру разом з Андрієм Шевченком у київському клубі.

"У 2010 році я покинув Колон, щоб грати за Динамо. Майже одночасно з киянами підписав контракт і Шевченко. Я не міг у це повірити. У той час він був дуже знаменитий, був одним з найкращих нападників у світі. Це був дуже хороший досвід для мене.

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Техніка була неймовірною. Якщо вам доводилося стикатися з ним на тренуваннях, шансів не було, тому що кожен м'яч був метою Шевченка. В іграх було те ж саме. Він був чудовий. Він також міг грати вінгера або центрального нападника, і робив це чудово", – цитує Бертольйо TNT Sports.

Нагадаємо, Бертольйо перебрався у Динамо весною 2010 року, але так і не зумів закріпитися в Києві, зігравши за "біло-синіх" лише 6 матчів. Також у його активі один матч за збірну Аргентини, в якому він зумів оформити дубль.

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Динамо Динамо Факундо Факундо Бертольйо Андрій Андрій Шевченко
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