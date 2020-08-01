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"Я не мог в это поверить": экс-игрок сборной Аргентины – о выступлениях вместе с Шевченко

11:10 - Читати українською
"Я не мог в это поверить": экс-игрок сборной Аргентины – о выступлениях вместе с Шевченко
Бертольо / фото с открытых источников

Бывший полузащитник Динамо Факундо Бертольо вспомнил игру вместе с Андреем Шевченко в киевском клубе.

"В 2010 году я покинул Колон, чтобы играть за Динамо. Почти одновременно с киевлянами подписал контракт и Шевченко. Я не мог в это поверить. В то время он был очень знаменит, был одним из лучших нападающих в мире. Это был очень хороший опыт для меня.

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Техника была невероятной. Если вам приходилось сталкиваться с ним на тренировках, шансов не было, потому что каждый мяч был целью Шевченко. В играх было то же самое. Он был великолепен. Он также мог играть вингера или центрального нападающего, и делал это прекрасно", – цитирует Бертольо TNT Sports.

Напомним, Бертольо перебрался в Динамо весной 2010 года, но так и не сумел закрепиться в Киеве, сыграв за "бело-синих" всего 6 матчей. Также в его активе один матч за сборную Аргентины, в котором он сумел оформить дубль.

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Динамо Киев Динамо Киев Факундо Факундо Бертольо Андрей Андрей Шевченко
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