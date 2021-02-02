Ветеран дніпровського футболу Сергій Кравченко не довго залишався без клубу. У його послугах швидко зацікавився одеський колектив.

37-річний півзахисник поставив свій підпис під контрактом із Чорноморцем, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди з Сергієм наразі невідомі.

Йовічевіч не бачить у СК Дніпро-1 заміни Кравченку

Сьогодні, 2 лютого, головний тренер Сергій Ковалець презентував гравця команді та дав новоспеченому "моряку" футболку з 14-м номером. Чорноморець на зимову паузу Першої ліги пішов третім.

Додамо, нещодавно Кравченко покинув СК Дніпро-1 після 4 років у клубі. До цього Сергій грав за Дніпро, з яким доходив до фіналу Ліги Європи у 2015-му. Також ветеран має у своєму доробку досвід виступів за Динамо, Волинь та Ворсклу.

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