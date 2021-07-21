Вихованець Аякса продовжить кар'єру в складі "орлят", повідомляє офіційний сайт клубу.

Гамейро оформив повернення на батьківщину

Ніцца орендувала Клюйверта, на якого не розраховує керманич Роми Жозе Моурінью, на сезон. Угодою з римлянами передбачена опція викупу нідерландця. Орієнтовна сума потенційного трансферу – 10 млн євро. Оренда в Ніцці стане другим подібним досвідом для Клюйверта-молодшого. Попередній сезон він у тому ж статусі провів за РБ Лейпциг.

До слова, в кампанії 2020/21 Джастін Клюйверт зіграв 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

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