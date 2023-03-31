"Я говорив з Ансу. Побачимо, у мене двоє дітей, і, як батько, ти іноді захоплюєшся емоціями [стосовно висловлювань Борі Фаті]. Батько думав про сина, і не більше. Фаті повністю ототожнюється з проєктом, у нього шалене бажання досягти успіху тут, і він тренується на максимумі, щоб мати ігровий час. Логічно, що пізніше вирішить тренер.

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Я ніколи нічого не гарантую на 100 відсотків, тому що це, в першу чергу, не залежить від мене. Я не можу сказати, що Фаті залишиться. Тут є тренер і футбольний директор, які дають своє бачення. Єдине, що я можу сказати сьогодні, це те, що Хаві йому довіряє", – цитує Юсте AS.

Нещодавно батько гравця розкритикував клуб, що у його сина мало ігрового часу. Після таких слів з'явилася інформація, що декілька англійських клубів стежать за розвитком ситуації навколо Ансу Фаті та будуть готові поборотися за нападника влітку.

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