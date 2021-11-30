"Це велике щастя. Справді дуже, дуже особливий приз. За цю перемогу я здебільшого завдячую збірній Аргентини. Я дуже радий.

Лєвандовскі все ж може отримати свій "Золотий м'яч" – відомо, чи постраждає Мессі

Це мій перший рік у футболці ПСЖ, тому для мене це велика честь. Це щось особливе і зовсім інше – отримати цю нагороду тут, вдома, у місті, де я зараз живу. Зі мною такого ніколи не траплялося раніше, бо я грав у Барселоні, тому те, що я пережив сьогодні – щось особливе.

Ще один "Золотий м'яч" з ПСЖ? Я не думаю про це, завжди насамперед думаю про колективні трофеї. Наші цілі зрозумілі, ми прагнемо виграти усі колективні титули. Ми не маємо часу думати про особистість. Працюємо щодня і поступово ростемо для досягнення наших колективних цілей", – сказав Мессі у коментарі офіційному сайту ПСЖ.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі