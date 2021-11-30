"Это большое счастье. Действительно очень, очень особенный приз. За эту победу я в большинстве своем обязан сборной Аргентины. Я очень рад.

Левандовски все же может получить свой "Золотой мяч" – известно, пострадает ли Месси

Это мой первый год в футболке ПСЖ, поэтому для меня это большая честь. Это что-то особенное и совсем другое – получить эту награду здесь, дома, в городе, где я сейчас живу. Со мной такого никогда не бывало раньше, потому что я играл в Барселоне, поэтому то, что я пережил сегодня – что-то особенное.

Еще один "Золотой мяч" с ПСЖ? Я не думаю об этом, всегда прежде всего думаю о коллективных трофеях. Наши цели ясны, мы стремимся выиграть все коллективные титулы. У нас нет времени думать о личностях. Работаем каждый день и постепенно растем для достижения наших коллективных целей", – сказал Месси в комментарии официальному сайту ПСЖ.

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