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"Я не волшебник", – экс-тренер Динамо скромно оценил свою работу в Олимпик

19:37 94 Читати українською
"Я не волшебник", – экс-тренер Динамо скромно оценил свою работу в Олимпик
Висенте Гомес / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес прокомментировал готовность своих подопечных ко второй части сезона после тренировочных сборов.

"Я не волшебник и не создаю чудеса. Для меня было важно, чтобы команда играла в том стиле и с той идентичностью, в которую верили бы все. Быть аутсайдером сложно, кажется, что все плохо. Единственный способ преодолеть такое состояние – бороться сильнее . Игроки поняли это, и мы добыли несколько хороших результатов.

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Я тренер, который стремится к равновесию мощной атаки и крепкой защиты. Во время матчей возникают различные ситуации, которые требуют от нас высокой обороны или перехода в промежуточные позиции. Стараемся быстро реагировать. Мы хорошо поработали на сборах, и до сих пор держимся на пути улучшения игры. Думаю, к матчу со Львовом подойдем в хорошей форме.

Во время трансферного окна мы просматривали много футболистов. Я доволен теми, кто к нам присоединился. Вижу в них должное отношение и веру в нашу идею. Я не ставлю команде задачу на конкретную позицию, ведь попадем мы в верхнюю шестерку или плей-офф за еврокубки – зависит не только от нас. А вот качество игры – полностью наша ответственность, поэтому я стараюсь улучшать ее настолько, насколько это возможно", – поделился Гомес в комментарии Футбол NEWS.

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