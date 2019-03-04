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"Я називаю його золотим хлопчиком", – Неймар пророкує Мбаппе велике майбутнє

14:38 423 Читать на русском
"Я називаю його золотим хлопчиком", – Неймар пророкує Мбаппе велике майбутнє
Мбаппе та Неймар / reuters

Форвард ПСЖ Неймар розповів, що у нього відмінне взаєморозуміння з одноклубником Мбаппе на полі та поза його межами.

"У нас з Мбаппе найкращі стосунки, які тільки можна уявити. Я називаю його "золотим хлопчиком".

Мбаппе поступається лише Мессі за забитими м'ячами у топ-5 лігах

Він стане одним з найкращих футболістів в історії. Я намагаюся допомагати йому, як тільки можу. Ми багато говоримо і вважаємо себе братами. На полі між нами відмінне взаєморозуміння.

Ми не заздримо один одному. Схожі стосунки у мене були з Мессі, коли ми змагалися за "Золотий м'яч" – передає слова Неймара Globo.

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Неймар Неймар
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