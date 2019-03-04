"Я називаю його золотим хлопчиком", – Неймар пророкує Мбаппе велике майбутнє

Форвард ПСЖ Неймар розповів, що у нього відмінне взаєморозуміння з одноклубником Мбаппе на полі та поза його межами.

"У нас з Мбаппе найкращі стосунки, які тільки можна уявити. Я називаю його "золотим хлопчиком".

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Він стане одним з найкращих футболістів в історії. Я намагаюся допомагати йому, як тільки можу. Ми багато говоримо і вважаємо себе братами. На полі між нами відмінне взаєморозуміння.

Ми не заздримо один одному. Схожі стосунки у мене були з Мессі, коли ми змагалися за "Золотий м'яч" – передає слова Неймара Globo.

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