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Мбаппе поступається лише Мессі за забитими м'ячами у топ-5 лігах

21:48 328 Читать на русском
Мбаппе поступається лише Мессі за забитими м'ячами у топ-5 лігах
Кіліан Мбаппе / Фото AFP

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує вражати футбольний світ своєю результативністю.

 

Мбаппе відзначився дублем в поєдинку 27-го туру Ліги 1 проти Кана (2:1).

ПСЖ здобув вольову перемогу над Каном завдяки дублю Мбаппе

Таким чином 20-річний чемпіон світу забив у поточному сезоні чемпіонату Франції 24 м'ячі. Це найкращий результат серед усіх бомбардирів Ліги 1, а також це 2-й показник у загальному рейтингу серед топ-5 ліг, повідомляє marca.

Лідером за голами серед топових європейських ліг у поточному сезоні є нападник Барселони Ліонель Мессі, на рахунку якого 25 м'ячів.

Закриває трійку лідерів нападник Ювентуса Кріштіану Роналду (19 голів).

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів

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