В Іспанії розпочався суд над Дані Алвесом – екс-зірці Барселони загрожує 12 років ув'язнення
Колишній гравець Барселони та ПСЖ Дані Алвес з'явився в суді для розгляду справи про зґвалтування.
Бразильського захисника взяли під варту за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в нічному клубі в Барселоні у січні 2023 року.
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Сьогодні, 5 лютого, розпочався судовий процес над Дані Алвесом. Прокуратура вимагає для обвинуваченого 9 років в'язниці, а також компенсацію в 150 тисяч євро і 10 років випробувального терміну. Приватне обвинувачення збільшує запитуване покарання до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Судовий розгляд у цій справі проходитиме з 5 по 7 лютого в закритому режимі. Захист Алвеса стверджує, що мав місце статевий акт за обопільною згодою, а не сексуальне насильство. Утім, бразилець вже кілька разів змінював свою версію подій.