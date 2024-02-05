Колишній гравець Барселони та ПСЖ Дані Алвес з'явився в суді для розгляду справи про зґвалтування.

Бразильського захисника взяли під варту за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в нічному клубі в Барселоні у січні 2023 року.

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Сьогодні, 5 лютого, розпочався судовий процес над Дані Алвесом. Прокуратура вимагає для обвинуваченого 9 років в'язниці, а також компенсацію в 150 тисяч євро і 10 років випробувального терміну. Приватне обвинувачення збільшує запитуване покарання до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Судовий розгляд у цій справі проходитиме з 5 по 7 лютого в закритому режимі. Захист Алвеса стверджує, що мав місце статевий акт за обопільною згодою, а не сексуальне насильство. Утім, бразилець вже кілька разів змінював свою версію подій.

Primeras imágenes de Dani Alves en su juicio por agresión sexual tras un año de prisión preventiva pic.twitter.com/FoK9B9oiZa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 5, 2024