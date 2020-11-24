У жовтні 2010-го Руні приголомшив всю Англію бажанням покинути Манчестер Юнайтед. Зрештою, сер Алекс Фергюсон зумів владнати ситуацію з лідером команди, після чого той ще кілька років захищав кольори "червоних дияволів". У підсумку Руні став найкращим бомбардиром в історії клубу.

Руні звинуватив Фергюсона в тому, що Манчестер Юнайтед програв два фінали Ліги чемпіонів проти Барселони

"Мене хотіли підписати Челсі і Манчестер Сіті, але я думав про Іспанію, адже там грають Реал і Барселона. Пам'ятаю, одного разу сів і розмірковував: "Уявімо, що я граю в цій Барселоні. Там є Мессі, Хаві, Іньєста і Бускетс. У той час Мессі грав не так, як зараз, на позиції тієї ж дев'ятки. Він грав набагато ширше.

Я вважав, що міг би чудово вписатися в цю команду. Я міг би теж опускатися за м'ячем і дивитися на забігання інших гравців. Пам'ятаю, як думав про це, однак тоді найважливішим для мене було те, що ситуація в підсумку вирішилася, хоча ті кілька днів я серйозно замислювався про відхід. Я поспілкувався з Девідом Гіллом, ми в усьому розібралися", – цитує 35-річного англійця офіційний сайт "червоних дияволів".

Нагадаємо, Руні виступав у складі Манчестер Юнайтед з 2004 по 2017 рік. Виграв 5 титулів АПЛ та одного разу – Лігу чемпіонів. Також програв з манкуніанцями два фінали ЛЧ (обидва рази – Барселоні).

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