В октябре 2010-го Руни поразил всю Англию желанием покинуть Манчестер Юнайтед. В конце концов, сэр Алекс Фергюсон сумел решить ситуацию с лидером команды, после чего тот еще несколько лет защищал цвета "красных дьяволов". В итоге Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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"Меня хотели подписать Челси и Манчестер Сити, но я думал об Испании, ведь там играют Реал и Барселона. Помню, однажды сел и размышлял: "Представим, что я играю в этой Барселоне. Там есть Месси, Хави, Иньеста и Бускетс. В то время Месси играл не так, как сейчас, на позиции той же девятки. Он играл гораздо шире.

Я считал, что мог бы прекрасно вписаться в эту команду. Я мог бы тоже опускаться за мячом и смотреть на забегания других игроков. Помню, как думал об этом, но тогда важным для меня было то, что ситуация в итоге разрешилась, хотя те несколько дней я серьезно задумывался об уходе. Я пообщался с Дэвидом Гиллом, мы во всем разобрались", – цитирует 35-летнего англичанина официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, Руни выступал в составе Манчестер Юнайтед с 2004 по 2017 год. Выиграл 5 титулов АПЛ и один раз – Лигу чемпионов. Также проиграл с манкунианцами два финала ЛЧ (оба раза – Барселоне).

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