Руні звинуватив Фергюсона в тому, що Манчестер Юнайтед програв два фінали Ліги чемпіонів проти Барселони

"Для таких клубів, як Реал, завжди складно входити в матч з думками: "Ми віддамо їм м'яч". Те ж саме стосується і Ман Юнайтед. Але ми програли два фінали Ліги чемпіонів, йдучи пліч-о-пліч з Барселоною Гвардіоли, намагаючись високо пресингувати і обігрувати їх. Це було самогубством.

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Пам'ятаю, як Алекс Фергюсон сказав: "Ми – Манчестер Юнайтед, і ми будемо атакувати. Це культура нашого клубу". Тоді я подумав: "Не дуже в цьому впевнений". Думаю, що гравці в глибині душі знали, що це неправильний підхід, адже ми відійшли від того, що принесло нам успіх в півфіналі 2008 року. І, звичайно ж, обидва рази нас обіграли.

Ці слова про клуб – правда, але потім ти сидиш і думаєш: "Ми програли". Для мене немає різниці в тому, в якому стилі ти граєш в матчах Ліги чемпіонів, якщо вдається перемагати. Подивіться, як Ліверпуль діяв в фіналі минулого року. І я думаю, що Зідан вважає точно так само", – написав Руні у своїй колонці для The Times.

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