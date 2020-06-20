"Я хочу і готовий": Морозюк прокоментував чутки про можливий перехід у Фенербахче

Український легіонер турецького Різеспора Микола Морозюк оцінив можливість перебратися до табору турецького гранда.

"Поки можу сказати, що це всього лише чутки. Все можливо, але конкретно поки що не можу нічого коментувати.

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Якщо надійде пропозиція? Так, у мене є певні цілі. Я хочу і готовий. Але як вийде, покаже лише час. Зараз поки немає сенсу про щось говорити. Поки це все розмови", – зазначив Морозюк у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес з боку Фенербахче до персони Морозюка. Буцімто представники клубу вже виходили на контакт з українцем, а сам Микола виявив бажання перебратись до Стамбула.

До слова, після рестарту турецької Суперліги Різеспор сенсаційно здолав Галатасарай (2:0) і, набравши 28 очок, посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці. Морозюк у поточному сезоні провів за свою команду 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.

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