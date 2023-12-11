"Я кажу як уболівальник: матч між Барсою і Жироною був дуже цікавим. Команди грали "стінка на стінку", без тактики. Жирона виявилася кращою. На цьому я маю зупинитися, бо не можу критикувати інші команди або обговорювати їх.

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Мені гра сподобалася, вона була цікавою. Здатність Жирони грати на такому рівні з такою індивідуальністю і характером мене здивувала", – цитує AS Анчелотті.

Нагадаємо, що перший гол у матчі Барселона – Жирона створила українська зв'язка Циганков-Довбик: Віктор оформив асист, а Артем відправив м'яч у сітку. За підсумками 16 турів Ла Ліги саме Жирона очолює турнірну таблицю, випереджаючи Реал на 2 пункти.

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