"Я говорю как болельщик: матч между Барсой и Жироной был очень интересным. Команды играли "стенка на стенку", без тактики. Жирона оказалась лучшей. На этом я должен остановиться, так как не могу критиковать другие команды или обсуждать их.

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Мне игра понравилась, она была интересной. Способность Жироны играть на таком уровне с такой индивидуальностью и характером меня удивила", – цитирует AS Анчелотти.

Напомним, что первый гол в матче Барселона – Жирона создала украинская связка Цыганков-Довбик: Виктор оформил ассист, а Артём отправил мяч в сетку. По итогам 16 туров Ла Лиги именно Жирона возглавляет турнирную таблицу, опережая Реал на 2 пункта.

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