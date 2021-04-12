"Між Бразилією та Україною немає жодної спільної риси. Це абсолютно два різні світи. Традиції, люди, погода, міста – все дуже різне. Проте я люблю обидві країни.

Мораєс розкрив несподіване завдання Шахтаря на матч з Динамо

Мій перший день в Україні? Ми з Металургом якраз повернулися з тренувальних зборів. До цього в Україні я жодного разу не був. Виходжу з аеропорту і завмираю: сніг, холод, сильний вітер. На секундочку, це був лютий. Я тоді дуже злякався і подумав – як мені тут жити?" – зізнався Мораєс в інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, нападник виступає в Україні з 2012 року. За цей час він встиг пограти в донецькому Металургу, Динамо та Шахтарі. У березні 2019-го він отримав український паспорт і можливість захищати кольори "синьо-жовтої" збірної.

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