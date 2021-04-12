"Между Бразилией и Украиной нет ни одной общей черты. Это совершенно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Однако я люблю обе страны.

Мораес раскрыл неожиданное задание Шахтера на матч с Динамо

Мой первый день в Украине? Мы с Металлургом как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни разу не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль. Я тогда очень испугался и подумал – как мне здесь жить?" – признался Мораес в интервью Великому футболу.

Напомним, нападающий выступает в Украине с 2012 года. За это время он успел поиграть в донецком Металлурге, Динамо и Шахтере. В марте 2019-го он получил украинский паспорт и возможность защищать цвета "сине-желтой" сборной.

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