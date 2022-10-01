Грем Поттер планує не зазнаватися навіть після запрошення у один з найкращих клубів Англії.

Ще на початку року фахівця пов'язували з топовими командами, однак він залишився у Брайтоні і скромно зазначив, що він "недостатньо сексуальний" для такої роботи. Минуло кілька місяців, і тепер Поттер може похизуватися статусом керманича Челсі. Журналіст пригадав 47-річному тренеру його давній жарт.

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"Я щиро сподіваюся, що відтоді не змінився. Такою була моя інстинктивна відповідь. Я дуже рідко почуваюся сексуальним! Якщо ви намагаєтеся чогось досягнути, то завжди повинні бути вірні собі. Я досі не замовив собі Lamborghini, а просто користуюсь машиною, яку придбав ще 4 роки тому, коли повернувся в Британію", – цитує Поттера Goal.

Нагадаємо, англієць на чолі Челсі замінив Томаса Тухеля і вже встиг дебютувати з нічиєї 1:1 проти Зальцбурга в рамках ЛЧ.

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