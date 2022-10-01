Грэм Поттер планирует не зазнаваться даже после приглашения в один из лучших клубов Англии.

Еще в начале года специалиста связывали с топовыми командами, однако он остался в Брайтоне и скромно отметил, что он "недостаточно сексуальный" для такой работы. Прошло несколько месяцев, и теперь Поттер может похвастаться статусом наставника Челси. Журналист припомнил 47-летнему тренеру его давнюю шутку.

Защитник Челси получил сенсационную роль от Поттера в тайном матче против Брайтона – героем стал суперталант

"Я искренне надеюсь, что с тех пор не изменился. Таков был мой инстинктивный ответ. Я очень редко чувствую себя сексуальным! Если вы пытаетесь чего-то достичь, то всегда должны быть верны себе. Я до сих пор не заказал себе Lamborghini, а просто пользуюсь машиной, которую приобрел еще 4 года назад, когда вернулся в Британию", – цитирует Поттера Goal.

Напомним, англичанин во главе Челси заменил Томаса Тухеля и уже успел дебютировать с ничьей 1:1 против Зальцбурга в рамках ЛЧ.

Наполи с каскадом пенальти разгромил Рейнджерс, Челси оступился с Зальцбургом, Ювентус проиграл Бенфике