"Даріо я знаю фактично 30 років. Я грав у збірній Хорватії правого захисника десь 6-7 років. На ЧС-1998 ми стали бронзовими призерами.

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Мені майже виповнився 31 рік, коли у національну команду почали викликати молодого Срну. Він грав на моїй позиції. Коли я побачив його, то зрозумів, що за ним майбутнє. Він був молодшим, технічно оснащеним, з кращою швидкістю.

Я казав Даріо: "Ти допоміг мені ухвалити рішення". Через 2-3 місяці я сказав: "Добре, хлопці, мій час пройшов. Я дав дорогу цьому хлопцеві. Передаю своє місце на полі у кращі руки". В підсумку, Срна 10 років грав за збірну Хорватії й був капітаном команди. Це гарна історія", – розповів хорватський фахівець в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що Маріо Станіч приєднався до тренерського штабу Шахтаря в кінці жовтня 2023 року.

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