"Дарио я знаю фактически 30 лет. Я играл в сборной Хорватии правого защитника где-то 6-7 лет. На ЧМ-1998 мы стали бронзовыми призерами.

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Мне почти исполнился 31 год, когда в национальную команду начали вызывать молодого Срну. Он играл на моей позиции. Когда я увидел его, то понял, что за ним будущее. Он был моложе, технически оснащенным, с лучшей скоростью.

Я говорил Дарио: "Ты помог мне принять решение". Через 2-3 месяца я сказал: "Хорошо, ребята, мое время прошло. Я дал дорогу этому парню. Передаю свое место на поле в лучшие руки". В итоге, Срна 10 лет играл за сборную Хорватии и был капитаном команды. Это хорошая история", – рассказал хорватский специалист в интервью Tribuna.

Напомним, что Марио Станич присоединился к тренерскому штабу Шахтера в конце октября 2023 года.

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