"Він – дуже хороший тренер, з ним було приємно працювати. Він креативний і має багато ідей. Він змінив наш стиль гри, і ми називали його маленьким генієм.

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Але він показав, що він – великий геній. За час його роботи отримав багато знань щодо того, як рухатися на полі та контролювати м’яч", – сказав Судаков у коментарі La Gazzetta dello Sport

Нагадаємо, Де Дзербі працював в Шахтарі в сезоні 2021/22. Італієць був змушений покинути Україну через вторгнення Росії і початок активних бойових дій.

Нині фахівець очолює Брайтон. Команда Де Дзербі посідає 8 сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 19 залікових балів.

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