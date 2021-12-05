"Чому колишній спортивний гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов так жорстко критикує клуб? Це треба в нього питати. Можливо, він нас хоче якось підбадьорити цією критикою. Іноді мені це незрозуміло.

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Я з ним не спілкуюсь. Востаннє розмовляли ще у Запоріжжі, коли він допрацьовував останні два тижні. Один чи два рази зідзвонювались. На цьому все.

Щодо історії, коли декілька гравців Зорі пішли з клубу за копійки... Я не знаю, коли було прописано ці клаусули. Якщо це сталося одразу перед відходом Рафаїлова, то, можливо, він хотів так насолити клубу. Можливо, він хотів для себе якихось дивідендів з цієї історії. Це нечесно по відношенню до клубу. Я не знаю, навіщо він зробив це і чим керувався. У контрактах спочатку стояли одні суми, а за фактом виявилися іншими. Я сам був шокований і засмучений цим", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Рафаїлов покинув Зорю 26 березня 2020 року через розбіжності із власником клубу Євгеном Геллером. Тривалий час посада генерального директора залишалась вакантною і лише 27 липня на неї було призначено Станіслава Оганова.

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