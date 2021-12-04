"У мене сім'я живе у Німеччині. Я ж до України приходив не на все життя. Я хотів, щоб у моїй тренерській кар'єрі була галочка, що попрацював та зробив, що міг.

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Може моя кар'єра зачахне і я пишатимусь тим, що пропрацював у Зорі, двічі завоював бронзові медалі і дійшов до фіналу Кубка України.

Чи бачу я себе після Зорі в Україні? У мене бажання бути ближче до сім'ї, а не перевозити її сюди", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, 52-річний фахівець очолив Зорю у липні 2019-го. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2022 року. Раніше він був головним тренером латвійської Риги та бременського Вердера.

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