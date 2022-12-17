"Дух українців неймовірний, навіть у такій складній ситуації. Люди підтримують один одного і співпрацюють між собою. Україна має силу, непохитний розум.

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У нас немає вибору. Для нас останній вибір – просто здатися, і тоді для України все закінчено. Ми маємо дуже чітку мету – ми боремося за свою землю, за своє майбутнє, і ми справді єдиний народ.

Я був дуже недалеко від того місця, куди влучив російський безпілотник. Приблизно за 2 км. Удару зазнав один з великих електрогенераторів – ми всі знаємо, росіяни намагаються вразити критично важливу інфраструктуру. Відчуття від вибуху було дуже сильним. Страх? Коли я переїжджаю до зони бойових дій, я знаю, що може статися. Це неймовірне почуття, коли приїжджаєш туди.

Люди страждають, але вони дуже згуртовані. Ми знаємо, що ми повинні робити, ми знаємо, як вижити, ми знаємо, що ми маємо бути разом. Коли в деяких місцях повертається електрика, ви дзвоните своїм друзям і запрошуєте їх у будинок, прийняти душ, поділитися їжею. Це те, що люди роблять, просто допомагають одне одному.

Ми з Олександром Усиком нещодавно обговорювали, як у цій ситуації ми можемо допомогти українському народу. Ми розпочинаємо новий проект зараз, щоб зібрати кошти для людей, яким потрібні електричні генератори. Найважливішою є критична інфраструктура, така як лікарні, польові шпиталі, операції для дітей, для солдатів, щоб дати їм усім шанс урятувати життя людей", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.

Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує Росію