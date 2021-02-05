"Це було 20 років тому, коли я ще грав за Ліворно. Озираючись назад, я розумію, що був дурнем, коли відмовився від такої пропозиції.

Буффон готується продовжити контракт з Ювентусом – 43-річна легенда зазіхає на рекорди Серії А та Ліги чемпіонів

Мені було 16 років, я виступав у Серії С і раптом отримав таку пропозицію. Втім, я не відчував себе готовим. Якби я тоді погодився, то склалося б враження, що я зрадив Ліворно", – наводить слова К'єлліні Goal.

Нагадаємо, після Ліворно центрбек відіграв сезон за Фіорентину, а в 2005 році приєднався до Ювентуса. Оборонець став справжньою легендою туринців – наразі в його активі 521 матч та 36 голів.

Мальдіні зовсім не унікальні, але конкурент Мілану – лише Реал: найтитулованіші сімейні династії у футболі