Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон не поспішає з рішенням повісити бутси на цвях.

Легендарний воротар продовжить контракт з туринцями ще на рік, стверджує журналіст Танкреді Палмері.

Буффон – найкращий голкіпер усіх часів за версією GdS

У сезоні 2021/22 Буффон матиме шанс стати найстаршим гравцем, який виходив на поле у матчі Серії А та Ліги чемпіонів. Наразі обидва досягнення належать екс-кіперу Лаціо Марко Баллотті. Свій останній матч Серії А він провів у віці 44 роки, 1 місяць та 8 днів, а в Лізі чемпіонів – 43 роки і 252 дні. Буффону завтра (28 січня) виповниться "лише" 43, тому заради рекордів потрібно залишатися на ще один сезон.

Додамо, що у поточній кампанії ветеран Ювентуса зіграв 6 матчів, пропустив 4 голи і тричі зберігав свої ворота "сухими".

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