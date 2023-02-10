"Я тільки-но почав говорити англійською, але мені подобається хороша компанія, тому я хотів піти кудись з новими одноклубниками. Якось я поїхав з ними і побачив, як вони пиячать.

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Мені навіть довелось сказати Рею Парлору: "Мені потрібно йти додому, інакше я помру!". Рей лише засміявся. Я був вражений від побаченого.

Іншого дня французький футболіст курив, і англійські гравці були шоковані. Хоча напередодні вони були напідпитку, і це не було шоком. У нас були дуже різні підходи до вживання алкоголю та куріння", – цитує Гріманді The Sun.

Нагадаємо, Жіль був одноклубником Олега Лужного і виступав за Арсенал з 1997 по 2002 рр. Він встиг виграти з "канонірами" два чемпіонства, здобути Кубок та два Суперкубки Англії.

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