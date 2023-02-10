"Якщо чесно, це не лише я – у нашій команді багато лідерів, у роздягальні таких вистачає. Персонал та гравці, всі підштовхують один одного до великих здобутків.

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Не збираюся давати жодних обіцянок, бо попереду ще довгий шлях. Люди говорять про наші шанси на чемпіонство, але АПЛ – найскладніша ліга у світі. Ви бачили, що Евертон перебуває в зоні вильоту, але вони обіграли нас. У лізі може статися всяке, і нам просто треба йти крок за кроком", – цитує Зінченка VBET News.

Нагадаємо, минулого літа українець перебрався в Арсенал із Манчестер Сіті, з яким 4 рази вигравав АПЛ. У нинішньому сезоні вже нова команда Зінченка захопила лідерство, випереджаючи найближчого переслідувача на 5 очок при матчі в запасі.

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