"Я біг не так вже й швидко", – Клопп відреагував на покарання FA через шалене святкування перемоги над Евертоном

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що готовий сплатити штраф за свої емоції в матчі проти Евертона.

"Це те, для чого існують правила, і якщо ви порушите їх, ви повинні бути оштрафовані за це. Ось що сталося, так що немає проблем з цим, це абсолютно нормально. Останній раз, коли я робив щось подібне, був близько 14 років тому, хоча я, мабуть, біг не так вже й швидко.

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Чи може це повторитись? Не в найближчі 14 років! Я не хотів цього робити, і я можу сказати, що це не повториться. Ми робимо помилки, але зазвичай я вчуся на них і не повторюю. Принаймні протягом тривалого періоду.

Це не величезна помилка. Якби подібне не заборонялося правилами, ми, менеджери, будемо постійно святкувати на полі, і ви б сказали, що це кумедно, вся лавка для запасних бігла б разом зі мною.

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Не впевнений, що хтось тоді думав, що це страшне порушення, навіть рефері, вони, напевно, були здивовані. Насправді тут нічого сказати. Все гаразд, я сплачу штраф, треба рухатись далі", – цитує Клоппа The Telegraph.