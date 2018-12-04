Ліверпуль – Евертон: Клопп покараний FA за епічне святкування гола

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп покараний за свої емоції в матчі проти Евертона. Німець змушений сплатити 8 тисяч фунтів.

Футбольна асоціація Англії вирішила покарати Юргена Клоппа за святкування гола у ворота Евертона в поєдинку 14 туру АПЛ. Тренер змушений сплатити штраф у розмірі 8 тисяч фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Крім того, FA попередила Клоппа, що наступне подібне порушення спричинить серйозніші санкції. Нагадаємо, Клопп вибіг практично у центр поля, святкуючи курйозний гол Дівока Оріджі у ворота Евертона на останніх секундах гри. Після гри тренер вибачився перед своїм опонентом.

* Момент святкування Клоппа дивіться з 0:21