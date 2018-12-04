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Ліверпуль – Евертон: Клопп покараний FA за епічне святкування гола

15:34 749 Читать на русском
Ліверпуль – Евертон: Клопп покараний FA за епічне святкування гола
Юрген Клопп у матчі Ліверпуль – Евертон / фото: ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп покараний за свої емоції в матчі проти Евертона. Німець змушений сплатити 8 тисяч фунтів.

Футбольна асоціація Англії вирішила покарати Юргена Клоппа за святкування гола у ворота Евертона в поєдинку 14 туру АПЛ. Тренер змушений сплатити штраф у розмірі 8 тисяч фунтів, повідомляє Sky Sports.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Крім того, FA попередила Клоппа, що наступне подібне порушення спричинить серйозніші санкції. Нагадаємо, Клопп вибіг практично у центр поля, святкуючи курйозний гол Дівока Оріджі у ворота Евертона на останніх секундах гри. Після гри тренер вибачився перед своїм опонентом.

* Момент святкування Клоппа дивіться з 0:21

Англія14 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Евертон: Неділя 02 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Евертон
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Англія Ліверпуль - Евертон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп футбольні курйози Відеоновини Футбольна асоціація Англії (FA)
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