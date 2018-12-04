Гвардіола заступився за Клоппа, якого критикують через святкування перемоги над Евертоном

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтримав свого колегу з Ліверпуля Юргена Клоппа.

"Я робив те ж саме в матчі проти Саутгемптона. В такі моменти багато емоцій, я знаю. Коли я це зробив, я був незадоволений цим.

Ліверпуль вирвав перемогу в Евертона завдяки комічному голу на останніх секундах зустрічі

Тому я можу зрозуміти Марку Сілву та Маурісіо Пеллегріно (колишній тренер Саутгемптона), коли це стається. Але іноді це те, що є, це емоційна гра, все відбувається у вас в голові.

Я вважаю, що потрібно поважати інших. Коли ви перемагаєте, – ви велика особистість. Коли програєте, – це відсутність поваги. Ми живемо в світі, де кожен оцінює переможців", – цитує Гвардіолу ВВС.

Напередодні головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вибачився за шалене святкування перемоги над Евертоном і заявив, що особисто попросив вибачення в португальського керманича "ірисок".