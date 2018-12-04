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Гвардіола заступився за Клоппа, якого критикують через святкування перемоги над Евертоном

3 грудня 22:11 549 Читать на русском
Гвардіола заступився за Клоппа, якого критикують через святкування перемоги над Евертоном
Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтримав свого колегу з Ліверпуля Юргена Клоппа.

"Я робив те ж саме в матчі проти Саутгемптона. В такі моменти багато емоцій, я знаю. Коли я це зробив, я був незадоволений цим.

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Тому я можу зрозуміти Марку Сілву та Маурісіо Пеллегріно (колишній тренер Саутгемптона), коли це стається. Але іноді це те, що є, це емоційна гра, все відбувається у вас в голові.

Я вважаю, що потрібно поважати інших. Коли ви перемагаєте, – ви велика особистість. Коли програєте, – це відсутність поваги. Ми живемо в світі, де кожен оцінює переможців", – цитує Гвардіолу ВВС.

Напередодні головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вибачився за шалене святкування перемоги над Евертоном і заявив, що особисто попросив вибачення в португальського керманича "ірисок".

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Ліверпуль - Евертон: Неділя 02 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Евертон
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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліверпуль - Евертон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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